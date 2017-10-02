Фанаты «Легии» набросились на игроков команды после поражения

Фанаты варшавской «Легии», известные своим буйным нравом, избили футболистов команды после вчерашнего матча чемпионата Польши с «Лехом» (0:3).

После игры лидер ультрас клуба обратился к тренеру команды и попросил футболистов выйти к болельщикам. Игроки думали, что фанаты хотят просто поговорить, однако едва увидев футболистов, около 50 человек набросились на них и начали избивать. Весь инцидент продолжался около 10 минут, игроков били по затылку и давали им пощечины, серьезно никто не пострадал. После избиения фанаты сказали игрокам, что придут к ним снова, если они будут и дальше так играть.

«Легия» после 11 туров занимает 8-е место в чемпионате Польши.

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