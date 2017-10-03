Педро: «Пике храбро защищает свои ценности»

Нападающий «Челси» и сборной Испании Педро поддержал своего товарища по национальной команде Жерара Пике, который был освистан во время тренировки «Красной Фурии» за свою активную позицию в вопросе возможного выхода Каталонии из состава Испании.

«У Пике есть свои идеалы, ценности, он храбро их защищает, зная, что может навлечь на себя гнев многих людей. Правда в том, что в плане игры на футбольном поле вы не можете в чем-то упрекнуть Пике».

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