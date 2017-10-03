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Педро: «Пике храбро защищает свои ценности»

сегодня, 00:22

Нападающий «Челси» и сборной Испании Педро поддержал своего товарища по национальной команде Жерара Пике, который был освистан во время тренировки «Красной Фурии» за свою активную позицию в вопросе возможного выхода Каталонии из состава Испании.

«У Пике есть свои идеалы, ценности, он храбро их защищает, зная, что может навлечь на себя гнев многих людей. Правда в том, что в плане игры на футбольном поле вы не можете в чем-то упрекнуть Пике».

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Все комментарии
Ливерпулище
сегодня в 00:32
На самом деле Пике балобол . Если ты поддерживаешь свой народ, и ее независимость, то должен отказаться играть за СБ Испании , тем самым показать свою принципиальность . А не как крыса , призывая народ к независимости , но при этом гордо носит футболку сб испании . Это вообще каламбур , на сколько нужно быть мерзким человеком, я даже представить не могу
Ливерпулище
сегодня в 00:30
Ценности ? Это когда говорить Каталонскому народу что он с ними , и призывая их голосовать за независимость , при этом продолжает выступать за сб испании ? Здесь кто нибудь понимает что Пике троллит Каталонский народ ? Мол народ я с вами за независимость , но пойду ка я пару игр за сборную сыграю . Это знаете как страстно любить Россиию и Украину, находясь за границей )
Mоnоlo
сегодня в 00:28
Какие такие идеалы он там защищает? Если бы он защищал свои идеалы и ценности, а не просто в открытую балаболил то закончил бы карьеру в сборной Испании. А то получается и не туда и не сюда.
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