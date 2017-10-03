Райт: «Я бы посмотрел на Дайча в „Арсенале“ вместо Венгера, но дадут ли ему эту работу?»

Экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт отметил, что главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч заслуживает возглавить клуб, регулярно выступающий в еврокубках. В частности Райт считает, что Дайч мог бы заменить Арсена Венгера у руля «канониров»:

«Считаю, что Дайч – это тот человек, которому пора переходить на следующий уровень. Он должен возглавить клуб, который регулярно участвует в еврокубках. „Эвертон“ был бы хорошей ступенькой для него.

Хотел ли бы я, чтобы он возглавил „Арсенал“ вместо Венгера? Да. Дело в том дадут ли ему работу?».

Напомним, в первом туре АПЛ «Бёрнли» одержал победу над действующим чемпионом Англии «Челси» (3:2). После 7 туров команда Шона Дайча занимает 6-ую строчку в турнирной таблице.

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