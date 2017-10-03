Лорен назвал 3 фактора, которые не позволят «Арсеналу» победить в Премьер-Лиге

Бывший защитник «Арсенала» Лорен назвал причины, по которым, на его взгляд, «канонирам» не суждено выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне:

«Во-первых, у Венгера нет в команде 7-8 игроков, которые сражались бы за него.

Во-вторых, за титул сражается большое число команд - 5 или 6.

Третий фактор - в раздевалке команды чего-то не хватает. Чего-то, что способно завести игроков, настроить их на победу. Не хватает лидерства внутри команды».

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