Полузащитник сборной Сирии: «Мы готовы к битве с Австралией»

Полузащитник сборной Сирии Захир Мидани рассказал, что его команда готова к стыковым матчам с Австралией за право выхода на чемпионат мира в России.

«Мы хорошо прошли отборочный раунд и даже надеялись попасть на турнир напрямую, но теперь будем играть с австралийцами. Сирия готова к этому сражению. Обе игры будут очень тяжелыми, но мы готовы к ним. Члены нашей сборной, безусловно, отслеживали игру Австралии, так что у нас будет вся необходимая информация о них.

Здорово, что игроки сборной Сирии теперь вновь могут играть в своих клубах, чего не было раньше, когда розыгрыш чемпионата был приостановлен. Сделаем всё возможное, чтобы обрадовать сирийский народ, который очень ждет этого радостного события. Футбол может объединить людей».

Победитель пары сыграет за право выступить в финальной части ЧМ-2018 с четвертой командой зоны КОНКАКАФ.

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