Мората планирует сыграть уже на следующей неделе

Нападающий «Челси» Альваро Мората может вернуться на поле быстрее, чем ожидается.

Напомним, у форварда диагностировали травму подколенного сухожилия. По прогнозам врачей сборной Испании, игрок должен пропустить не менее 6 недель.

Однако сам футболист с таким вердиктом не согласен, отметив в своем «твиттере», что намерен восстановиться к матчу против «Кристал Пэлас», что состоится 14 октября.

«Не могу терять время! Упорно работаю, чтобы восстановиться! Цель - матч против „Кристал Пэлас“».

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