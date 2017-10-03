Гамшик: «Нынешний „Наполи“ - лучший, в котором я играл»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал о своем физическом здоровье и поделился мнением о превосходной форме итальянского клуба.



«Физические проблемы? Все хорошо, я уже восстановился.



„Наполи“ набрал превосходную форму - семь побед в семи матчах. Обидно, что я не забил, но очень рад, что у нас все вышло именно таким образом. После международных сборов у нас будет сложный отрезок, мы должны будем сыграть с „Ромой“, „Манчестер Сити“ и „Интером“, посмотрим, что у нас получится.



Этот „Наполи“ - лучший, в котором мне довелось играть? Да, безусловно это так. Раньше Сарри меня немного критиковал, что я недостаточно выкладываюсь, но теперь все отлично».



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