Феррара: «Калиду Кулибали - один из трёх лучших защитников Серии А»

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара считает оборонца «Наполи» Калиду Кулибали одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии, а также думает, что в этом сезоне клуб из Неаполя сможет всерьез побороться за Скудетто:

«„Наполи“ стал более зрелой командой. Теперь они способны побеждать даже тогда, когда играют не лучшим образом.

Я также считаю Кулибали одним из трех лучших защитников Серии А, но я бы сказал, что игроки „Наполи“ не смогли бы выступать столь успешно в каком-нибудь другом клубе».

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