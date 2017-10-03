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Феррара: «Калиду Кулибали - один из трёх лучших защитников Серии А»

сегодня, 19:15

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара считает оборонца «Наполи» Калиду Кулибали одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии, а также думает, что в этом сезоне клуб из Неаполя сможет всерьез побороться за Скудетто:

«„Наполи“ стал более зрелой командой. Теперь они способны побеждать даже тогда, когда играют не лучшим образом.

Я также считаю Кулибали одним из трех лучших защитников Серии А, но я бы сказал, что игроки „Наполи“ не смогли бы выступать столь успешно в каком-нибудь другом клубе».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1 ответил lawr19730
сегодня в 19:45
lawr19730:
Да и имя не лучше))))Киргуду Хулибали)))
"Кул" по-моему, где-то слышал или читал, означает какое-то животное копытное у тюрков. На точность не претендую, но отлить и не встать, если Калида что делал...). Соккер сам того не зная-отжёгг)).
lawr19730 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:38
Сергеевич вернулся 1:
Ну и фамилия)))
Да и имя не лучше))))Киргуду Хулибали)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:26
Ну и фамилия)))
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