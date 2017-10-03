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Роббен: «Я ничего не говорил об Анчелотти, это абсолютная чушь»

сегодня, 12:19

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в интервью голландским СМИ сообщил, что он не критиковал бывшего рулевого мюнхенцев Карло Анчелотти после его увольнения. Накануне в СМИ появились следующие слова Роббена о тренере: «Моего сына в „молодежке“ тренируют лучше, чем Анчелотти „Баварию“».

«Это абсолютная чушь. Я никогда не позволяю себе обсуждать игрока или тренера после его ухода», — заявил Роббен.

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Все комментарии
astan4o
сегодня в 13:18
Хоть Роббен и недоволен был Анчелотти, Арьен выполнял свою работу на совесть, всегда играл со 100% отдачей. Он настоящий профессионал.
СТЕЙК
сегодня в 12:46
РОББЕН И РИБЕРИ ТОПЯТ БАВАРИЮ

ЭТО СТАРЬЕ ДАВНО ПОРА СПИСАТЬ

ФРИКИ
Василий 50
сегодня в 12:44
Но руку к увольнению Анчелотти точно приложил.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:40
Помнит ещё, где задняя скорость в коробке.
neomessi
сегодня в 12:34
Сейчас репутация звезд в руках СМИ если они захотят сделаю из человека легенду, а если захотят сделают из него кусок авна!
Увы СМИ уже сделали свое дело. Надо из-за принципа найти этого человека кто распространил такое вот ложное вью и подать на него в суд и требовать моральный ущерб в размере 100 млн евро!
Ministri Krasnodar
сегодня в 12:34
Верю Роббену.
008Maximus
сегодня в 12:28
Похоже интервью давал сын!!!
дурман
сегодня в 12:28
Я так и думал, уж слишком дешевым должен быть такой человек
Морозовский
сегодня в 12:21
Врёт!
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