Роббен: «Я ничего не говорил об Анчелотти, это абсолютная чушь»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в интервью голландским СМИ сообщил, что он не критиковал бывшего рулевого мюнхенцев Карло Анчелотти после его увольнения. Накануне в СМИ появились следующие слова Роббена о тренере: «Моего сына в „молодежке“ тренируют лучше, чем Анчелотти „Баварию“».
«Это абсолютная чушь. Я никогда не позволяю себе обсуждать игрока или тренера после его ухода», — заявил Роббен.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
ЭТО СТАРЬЕ ДАВНО ПОРА СПИСАТЬ
ФРИКИ
ЭТО СТАРЬЕ ДАВНО ПОРА СПИСАТЬ
ФРИКИ
Увы СМИ уже сделали свое дело. Надо из-за принципа найти этого человека кто распространил такое вот ложное вью и подать на него в суд и требовать моральный ущерб в размере 100 млн евро!
Увы СМИ уже сделали свое дело. Надо из-за принципа найти этого человека кто распространил такое вот ложное вью и подать на него в суд и требовать моральный ущерб в размере 100 млн евро!