Роббен: «Я ничего не говорил об Анчелотти, это абсолютная чушь»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в интервью голландским СМИ сообщил, что он не критиковал бывшего рулевого мюнхенцев Карло Анчелотти после его увольнения. Накануне в СМИ появились следующие слова Роббена о тренере: «Моего сына в „молодежке“ тренируют лучше, чем Анчелотти „Баварию“».

«Это абсолютная чушь. Я никогда не позволяю себе обсуждать игрока или тренера после его ухода», — заявил Роббен.

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