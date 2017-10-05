«Зенит» поздравил Зырянова с 40-летием

5 октября играющему тренеру «Зенита-2» Константину Зырянову исполнилось 40 лет. Питерский клуб поздравил футболиста с юбилеем:

«Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим Вас за невероятные 10 лет, которые Вы провели вместе с „Зенитом“, и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков „сине-бело-голубых“!»

В основном составе «сине-бело-голубых» Зырянов провел 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

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