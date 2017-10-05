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«Зенит» поздравил Зырянова с 40-летием

сегодня, 11:20

5 октября играющему тренеру «Зенита-2» Константину Зырянову исполнилось 40 лет. Питерский клуб поздравил футболиста с юбилеем:

«Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим Вас за невероятные 10 лет, которые Вы провели вместе с „Зенитом“, и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков „сине-бело-голубых“!»

В основном составе «сине-бело-голубых» Зырянов провел 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА. 

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Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 12:48
Закатывал Баварии, закатывал в финале кубка УЕФА.
Отличный игрок, без сомнения хороший человек.
С днюхой, всех благ!
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:46
Кост, красава.
FanParovoz
сегодня в 12:44
С юбилеем
Duke_dp
сегодня в 12:32
Зыря - это реально настоящий герой современности!
Потрясающий человек и футболист!
Огромный пример всем нам! Не только футболистам.

Мегауважение!!!
Nek35
сегодня в 12:32
Мужик,футболист с не простой судьбой!!!Вот таких игроков сейчас не хватает!!!
nikolah
сегодня в 12:32
с Днем рождения Костю!
настоящий мужик который пережил много бед благодаря футболу!
пелеvin
сегодня в 12:15
...пятачки и здесь подгадить пытаются...с Днюхой, Легенда !!!
Байкал Иркутск
сегодня в 12:03
Костя с днюхой! Один из немногих кого уважают все, кроме горстки неадекватных! Но в их сторону и смотреть не надо!
Адвокат 76
сегодня в 11:59
Костя профессионал своего дела и великий игрок!!!
FILL3286
сегодня в 11:54
Михаил Славнов
А когда это он интересно стал великим игроком и где он проиграл всю свою карьеру?????
ХАХАХАХАХХА
kolpino79
сегодня в 11:35
С Днем Рождения. Успехов во всем и спасибо за игру.
Михаил Славнов
сегодня в 11:30
Удачи великому игроку!
Старый Пью
сегодня в 11:28
И мы поздравим!
Здоровья Вам, Константин Георгиевич!
И многочисленных успехов и в игре и в тренерском деле!
zakirjan_87
сегодня в 11:27
С Днем Рождения Константина! Настоящий профи своего дела!
FILL3286
сегодня в 11:23
А может проект вернет назад костю? 40 это для них нормально)
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