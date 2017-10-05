«Зенит» поздравил Зырянова с 40-летием

5 октября играющему тренеру «Зенита-2» Константину Зырянову исполнилось 40 лет. Питерский клуб поздравил футболиста с юбилеем:
«Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим Вас за невероятные 10 лет, которые Вы провели вместе с „Зенитом“, и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков „сине-бело-голубых“!»
В основном составе «сине-бело-голубых» Зырянов провел 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Константину Зырянову — 40!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 октября 2017 г.
С днем рождения! pic.twitter.com/SlhW1PLJCF
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Отличный игрок, без сомнения хороший человек.
С днюхой, всех благ!
Отличный игрок, без сомнения хороший человек.
С днюхой, всех благ!
Потрясающий человек и футболист!
Огромный пример всем нам! Не только футболистам.
Мегауважение!!!
Потрясающий человек и футболист!
Огромный пример всем нам! Не только футболистам.
Мегауважение!!!
настоящий мужик который пережил много бед благодаря футболу!
настоящий мужик который пережил много бед благодаря футболу!
А когда это он интересно стал великим игроком и где он проиграл всю свою карьеру?????
ХАХАХАХАХХА
А когда это он интересно стал великим игроком и где он проиграл всю свою карьеру?????
ХАХАХАХАХХА
Здоровья Вам, Константин Георгиевич!
И многочисленных успехов и в игре и в тренерском деле!
Здоровья Вам, Константин Георгиевич!
И многочисленных успехов и в игре и в тренерском деле!