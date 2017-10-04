Мемешные истории. «Металлика», Хоттабыч и маньяк

Сборные не справляются с заполнением международной паузы обсуждаемыми событиями, поэтому «Соккер.ру» помогает, чем может. А можем мы мемами наших читателей!



«Динамо» снова в зоне вылета, болельщики «бело-голубых», только что прошедшие испытание ФНЛ, переживают, что печальная история может повториться.



Зато динамовцы недавно имели честь сыграть в удивительном матче против сборной России, где шведский защитник Хольмен демонстрировал свои волшебные обновки.



Нет сапогов-скороходов у Дмитрия Тарасова, на чьем лице легко читается зависть по этому поводу. Вот поэтому и ускорения на футбольном поле – редкость для полузащитника.



И еще один стишок про сборную России, чтобы закрыть тему.



Если вы будете внимательны, то на российских и не только стадионах сможете встретить ведущих наших онлайн-трансляций. Сможете узнать их по непрерывному зрительному контакту с телефоном. Главное – не отвлекайте, это занятие захватывает все внимание!



Как захватывает внимание Артема Дзюбы любование несчастливым 13-м номером на спине динамовца Терехова.



Дзюба вообще в этом сезоне не в порядке, вот уже и воспрянувший духом и голами Кокорин об этом сообщает.



Зато точно греет душу Артему то обстоятельство, что он с «Зенитом» на первом месте, а «Спартак» с «сектантами»…



Но в целом жизнь у Дзюбы в последнее время не сахар…



Да и «Зенит» из Кубка России вылетел – вот неудача!





С Дзюбой и без. «Зенит» не слушает Фурсенко!



У ЦСКА все по-прежнему: в основной сетке Лиги чемпионов Игорь Акинфеев не может сохранить свои ворота в неприкосновенности. Стабильность, однако!



Зато в РФПЛ Игорь регулярно собирает «сухари», на внутренней арене его магия действует.



Но прежде чем смеяться над Акинфеевым и произносить вслух слово «антирекорд», вспомните о его помощниках и посочувствуйте.



Зато отлично себя чувствуют «Локомотив» и Мануэл Фернандеш. Железнодорожники ведут борьбу за первое место с «Зенитом», а португальский полузащитник оформил хет-трик в Лиге Европы за 17 минут.



Рубрику «На трибунах» открывают болельщики «Зенита», которые не понимают некоторых вещей, но всегда готовы помочь вам культурно обогатиться.



На спартаковских трибунах все не так. Какие библиотеки? Только «Металлика», только хард-рок! Это очередной случай нативной рекламы на футбольном матче, или человек просто шарфы перепутал?



Народная мудрость.



Кого только не встретишь на трибунах. Персонажей из сказок… или готовый типаж для фильма про маньяка.





А кто-то просто хочет гол. Именно этот гол. Прямо сейчас.



Футбол в России больше, чем футбол. Даже не спорьте.



Он способен останавливать время.



Раскрепощает, делает счастливым настолько, что ноги сами пускаются в пляс.



Подталкивает к романтическим поступкам.



Нет-нет-нет! Не настолько!



Но не лишен российский футбол и прозы настоящей мужской жизни.



А самая тяжелая профессия – конечно же, тренер. Каждый день эти смелые люди отстаивают себя и свою территорию.



Порой они вынуждены переходить в наступление.



Говорят, из-за этого недвусмысленного жеста Александра Григоряна сорвался громкий трансфер.

Это неофициальная информация, но один свидетель утверждает…



Ладно. Хорошего – понемногу. Но мы по традиции не можем отпустить вас без нескольких ценных советов напоследок. Во-первых, уходя из дома, отключайте электроприборы!



Во-вторых, не теряйте важных вещей!



Уделяйте время своим друзьям, даже если ради этого приходится спрашивать разрешения у близких.



И никогда не думайте о секундах свысока. Никогда.









