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Новый подрядчик будет достраивать объекты в Геленджике на чемпионат мира 2018

сегодня, 10:03

Две тренировочные базы в Геленджике, предназначенные для размещения команд на чемпионате мира 2018, будет достраивать новый подрядчик, так как старый работал с серьезным отставанием графика, - об этом сообщили в краевом департаменте строительства. 

«На сегодняшнее число заключен контракт с новым подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по тренировочным площадкам в селе Кабардинка и на улице Солнцедарская в городе Геленджик. Срок выполнения работ по контракту не изменился, подрядчик обязан завершить работы до 31 марта 2018 года».

Сообщается, что начальная цена контракта на реконструкцию стадиона в Кабардинке составляет 94,77 млн рублей, на Солнцедарской - 74,81 млн рублей.

Недавно стало известно, что в Екатеринбурге тренировочные базы после чемпионата мира отдадут детям. 

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Все комментарии
Vadik
сегодня в 10:59
Какие молодцы сидят в краевом департаменте строительства! Всем дают возможность деньжат срубить!)))
RUSTY8
сегодня в 10:41
"правильно"...уже конец года, скоро примут муниципальный бюджет на новый год, всякие схемочки туда надо впаривать...в следующем году тоже как-то надо жить
cska plus
сегодня в 10:17
Старый наворовался теперь надо возможность другому подзаработать.
juchok
сегодня в 10:13
позорище
Морозовский
сегодня в 10:12
Дело "Баклан-арены" живёт !
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