Новый подрядчик будет достраивать объекты в Геленджике на чемпионат мира 2018

Две тренировочные базы в Геленджике, предназначенные для размещения команд на чемпионате мира 2018, будет достраивать новый подрядчик, так как старый работал с серьезным отставанием графика, - об этом сообщили в краевом департаменте строительства.



«На сегодняшнее число заключен контракт с новым подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по тренировочным площадкам в селе Кабардинка и на улице Солнцедарская в городе Геленджик. Срок выполнения работ по контракту не изменился, подрядчик обязан завершить работы до 31 марта 2018 года».



Сообщается, что начальная цена контракта на реконструкцию стадиона в Кабардинке составляет 94,77 млн рублей, на Солнцедарской - 74,81 млн рублей.



Недавно стало известно, что в Екатеринбурге тренировочные базы после чемпионата мира отдадут детям.

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