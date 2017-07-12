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«Зенит» продлил контракт с Зыряновым
Сегодня, 12:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Зыряновым. Как и ожидалось, 39-летний футболист еще один год будет исполнять роль играющего тренера второй команды питерцев.
Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.
«Зенит» продлил контракт с Константином Зыряновым!
Подробности: https://t.co/dRgFJ1yylm pic.twitter.com/djX1q2CPnR
— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 12 июля 2017 г.
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Молодые футболеры брали бы пример с него.
Пример человека, который соображал головой и на поле - и продолжает это делать за его пределами.