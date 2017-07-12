«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Зыряновым. Как и ожидалось, 39-летний футболист еще один год будет исполнять роль играющего тренера второй команды питерцев.

Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.