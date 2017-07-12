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«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Контракты, Зенит-2, Зырянов Константин
Сегодня, 12:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином ЗыряновымКак и ожидалось, 39-летний футболист еще один год будет исполнять роль играющего тренера второй команды питерцев.

Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.

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