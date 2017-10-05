Президент «Атлетико»: «Хотим, чтобы Симеоне стал нашим Фергюсоном»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассчитывает, что наставник «матрасников» Диего Симеоне станет таким же важным человеком для клуба, как сэр Алекс Фергюсон в свое время для «Манчестер Юнайтед»:

«Мы бы хотели, чтобы Симеоне стал нашей версией Фергюсона для „Атлетико“. Сейчас впереди маячат большие испытания, хотим сделать наш новый стадион крепостью. Будущее, впрочем, видится очень ясным.

Диего Коста? Он хотел к нам, и мы хотели его вернуть, как и наши болельщики. Правда, не иметь возможности играть до января — это тяжело».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте