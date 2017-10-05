Бускетс: «„Барселона“ при Вальверде играет более компактно»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс размышляет об успешном начале сезона:

«Игра с разнообразным набором полузащитников гарантирует команде лучший прессинг и превосходство в центре поля. Сейчас я чувствую свое место более защищенным, чем до этого сезона. Мне гораздо комфортней. „Барселона“ стала играть компактней и оказывает большее влияние на ход матчей».

Напомним, что каталонцы в этом сезоне выиграли девять матчей из девяти. Последняя победа была добыта над «Лас-Пальмасом» при пустых трибунах.

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