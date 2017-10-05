Колин Смит: «ФИФА положительно оценивает готовность российских городов к ЧМ»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о совместном визите делегации представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по городам, принимающим чемпионат мира-2018:

«Наш тур был насыщенным и продуктивным, так как мы сумели рассмотреть различные аспекты подготовки городов, не только стадионов. В целом мы положительно оцениваем готовность. В основном все укладывается в графики. Да, какие-то моменты требуют особого внимания, где-то есть небольшие основания, но за два-три месяца все должно быть закончено.

Для нас этот визит - прекрасная возможность внести коррективы в операционную деятельность на стадионах. Мы обозначили проблемные зоны, по ним мы находимся в постоянном мониторинге, мы на связи с оргкомитетом и городами».

Ранее стало известно, что Самара отстает от графика подготовки к ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте