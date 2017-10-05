Киоун: «В каком-то смысле Озил уже покинул „Арсенал“»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун пристально следит за делами «канониров» и считает, что полузащитник лондонцев Месут Озил мысленно находится уже совсем в другом клубе:

«Он испытывает терпение Венгера, как ни один другой игрок. Вроде бы это был матч с БАТЭ. Он просто не захотел играть.

Внезапно он опять травмировался, сыграв всего девять минут с „Вест Бромвичем“. Ну как он умудрился там получить повреждение? Думаю, что в каком-то смысле он уже покинул клуб. Возможно, сейчас Венгер старается провернуть выгодную сделку, чтобы получить хоть какую-то компенсацию».

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