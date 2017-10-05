Друг защитника «Реала» Хакими: «Ашраф уже стал идолом в Марокко»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан доверил 18-летнему защитнику Ашрафу Хакими провести все 90 минут матча с «Эспаньолом». Друг юного футболиста Альваро немного рассказал о марокканце:

«В Марокко его знают лучше, они уже считают его идолом. В конце концов, он стал первым марокканцем, дебютировавшим в „Реале“, а это очень важно.

Он всегда был близок с Зиданом — с ним и его сыновьями».

Брат Ашрафа Набиль рассказал о том, как футболист оказался в молодежной академии «сливочных»:

«К моему отцу подошел скаут и сказал, что хочет проверить брата в „Реале“. Они взяли его на турнир в Паленсию и именно там решали, кого из ребят оставить. Хакими стал одним из таких».

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