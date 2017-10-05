Каннаваро: «„Ювентус“, „Наполи“, и „Интер“ и „Рома“ могут сражаться до самого конца»

Бывший игрок «Наполи» и «Ювентуса» Фабио Каннаваро назвал главных претендентов на Скудетто в этом сезоне:

«„Ювентус“, „Наполи“, и „Интер“ и „Рома“ могут сражаться до самого конца. Впрочем, „Ювентус“ и „Наполи“ обладают чем-то большим. Ментальность обладает основополагающим значением. „Юве“ привык побеждать, но хороший старт сезона от „Наполи“ дает определенные надежды.

Чемпионство очень важно для Неаполя и его фанатов».

Напомним, что «Наполи» поставил клубный рекорд по количеству голов в начале сезона.

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