Варан: «Спасибо Зидану, который не позволяет мне задерживаться в зоне комфорта»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан, недавно продливший контракт с мадридским клубом, отдал должное наставнику «сливочных» Зинедину Зидану:

«Он многое дал мне, что касается моего отношения к делу, моей игры и тех рисков, которые я должен на себя брать. Он – тот человек, который не позволяет мне задерживаться в зоне комфорта. Он обладает большим опытом, и это огромная возможность для меня – учиться у него чему-то новому».

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