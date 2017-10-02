Головин продолжит восстановление в расположении сборной России

Травмировавшийся полузащитник ЦСКА Александр Головин не вернется в Москву и продолжит процесс реабилитации в расположении сборной России. Ранее врач «армейцев» сообщал, что лечение будет проводиться на базе клуба.
На восстановление от травмы голеностопа уйдет порядка двух недель.
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Да и тебе ближе...)))
Да и тебе ближе...)))
Скорее всего, Гинер решил дать ему отдохнуть в интересах клуба.
Скорее всего, Гинер решил дать ему отдохнуть в интересах клуба.
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Гинер:"Яша,ты таки не понял,шо если Головин будет выздоравливать за счет клуба,то ты останешься без зарплаты?"
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Гинер:"Яша,ты таки не понял,шо если Головин будет выздоравливать за счет клуба,то ты останешься без зарплаты?"