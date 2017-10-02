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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Головин продолжит восстановление в расположении сборной России

сегодня, 15:31

Травмировавшийся полузащитник ЦСКА Александр Головин не вернется в Москву и продолжит процесс реабилитации в расположении сборной России. Ранее врач «армейцев» сообщал, что лечение будет проводиться на базе клуба.

На восстановление от травмы голеностопа уйдет порядка двух недель.

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Все комментарии
Багров-брат ответил Казанский
сегодня в 16:02
Казанский:
Ты какой-то загадочный пони))Загадками разговариваешь
Да не-е, я обычный необъезженный коняра, а вот в тебе загадочность явная, - свинодракон или дракосвин?...)))
Казанский ответил Багров-брат
сегодня в 15:57
Багров-брат:
Ах, боже ж мой, забыл, что кроме ЛВС, паренёк Лёней и не знает...))) А родной, любимый, тёплый от нефти, президент, прости меня Господи, с далеко не русской фамилией из земли обетованной, тоже родителями звался Лёнчиком...))) Представьте, тоже Лёнчик, но не Слуцкий...))) О ком я?...)))
Ты какой-то загадочный пони))Загадками разговариваешь
Багров-брат ответил Казанский
сегодня в 15:53
Казанский:
Шо Ви имеете сказать против Слуцкого Леонида?)))
Ах, боже ж мой, забыл, что кроме ЛВС, паренёк Лёней и не знает...))) А родной, любимый, тёплый от нефти, президент, прости меня Господи, с далеко не русской фамилией из земли обетованной, тоже родителями звался Лёнчиком...))) Представьте, тоже Лёнчик, но не Слуцкий...))) О ком я?...)))
Казанский ответил Багров-брат
сегодня в 15:48
Багров-брат:
Лучше о Лёне подумай, он, таки, по-еврейски, щедрая душа, всё для своей команды...))) Да и тебе ближе...)))
Шо Ви имеете сказать против Слуцкого Леонида?)))
Багров-брат ответил Казанский
сегодня в 15:47
Казанский:
Ранее врач «армейцев» сообщал, что лечение будет проводиться на базе клуба. ------------------------- Гинер:"Яша,ты таки не понял,шо если Головин будет выздоравливать за счет клуба,то ты останешься без зарплаты?"
Лучше о Лёне подумай, он, таки, по-еврейски, щедрая душа, всё для своей команды...)))
Да и тебе ближе...)))
Остапчук 67
сегодня в 15:46
Слишком много разной информации о травме Головина.
Скорее всего, Гинер решил дать ему отдохнуть в интересах клуба.
Казанский
сегодня в 15:37
Ранее врач «армейцев» сообщал, что лечение будет проводиться на базе клуба.
-------------------------
Гинер:"Яша,ты таки не понял,шо если Головин будет выздоравливать за счет клуба,то ты останешься без зарплаты?"
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