Головин продолжит восстановление в расположении сборной России

Травмировавшийся полузащитник ЦСКА Александр Головин не вернется в Москву и продолжит процесс реабилитации в расположении сборной России. Ранее врач «армейцев» сообщал, что лечение будет проводиться на базе клуба.

На восстановление от травмы голеностопа уйдет порядка двух недель.

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