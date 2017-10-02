Головин пропустит порядка двух недель

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, что полузащитник «армейцев» Александр Головин из-за травмы пропустит около двух недель:

«Ориентировочно Александр Головин будет восстанавливаться в течение двух недель. Наша задача подготовить его к матчу с „Краснодаром“. А там будем отталкиваться от его самочувствия. В расположение сборной он обязан отправиться по регламенту. Покажется, поговорит с главным тренером и врачами, но лечение будет проводиться на базе клуба. С Аланом Дзагоевым такая же ситуация. Надеемся, что он поправится в течение четырёх недель».

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