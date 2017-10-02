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Самба Соу выбыл на 6-8 недель

сегодня, 13:53
ЛокомотивЛокомотив3 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» переживает нелегкие времена, но продолжает терять ключевых игроков. Уже на 10-й минуте матча с «Локомотивом» полузащитник «бело-голубых» Самба Соу получил травму, столкнувшись с хавбеком «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым.

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили сообщил, что у футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска. В среду Соу предстоит операция в Риме. На восстановление уйдет ориентировочно 6-8 недель.

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Все комментарии
Борисыч1
сегодня в 14:55
Большая потеря. И шанс Сапете.
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 14:03
А самба соу по скорейшего выздоравление
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 14:02
Как же мне бесит этот Тарасов 😤 хотелось бы и сним тоже играли жёстко как он сам играет или как понтус вернблум получил травму не навижу этих касталомов 😈
EvgenyS
сегодня в 13:57
Неплохой игрок.
Здоровья и скорейшей поправки.
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