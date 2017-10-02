Самба Соу выбыл на 6-8 недель

Московское «Динамо» переживает нелегкие времена, но продолжает терять ключевых игроков. Уже на 10-й минуте матча с «Локомотивом» полузащитник «бело-голубых» Самба Соу получил травму, столкнувшись с хавбеком «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым.
Врач «Динамо» Александр Ярдошвили сообщил, что у футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска. В среду Соу предстоит операция в Риме. На восстановление уйдет ориентировочно 6-8 недель.
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Здоровья и скорейшей поправки.
Здоровья и скорейшей поправки.