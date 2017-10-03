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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Головин тренируется вне общей группы

сегодня, 12:06

Полузащитник ЦСКА Александр Головин проводит подготовку к товарищескому матчу против команды Южной Кореи вне общей группы. 

Все остальные футболисты, которые имеются в распоряжении Станислава Черчесова работают по общей программе. 

Сборная России 7 октября сыграет со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», игра начнется в 17-00 по московскому времени. 

Ранее сообщалось, что на восстановление Александру Головину понадобится 4-5 дней. 

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вованыч 80
сегодня в 12:10
Правильно!!!нечего тренироваться в группе,ато не дай бог свиной грипп еще подцепит....
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