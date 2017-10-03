Головин тренируется вне общей группы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин проводит подготовку к товарищескому матчу против команды Южной Кореи вне общей группы.



Все остальные футболисты, которые имеются в распоряжении Станислава Черчесова работают по общей программе.



Сборная России 7 октября сыграет со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», игра начнется в 17-00 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что на восстановление Александру Головину понадобится 4-5 дней.

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