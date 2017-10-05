Вентура: «Матч с Македонией - это уже плей-офф»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что не думает об отставке на случай, если его команда проиграет Македонии в матче отбора ЧМ-2018.

«Меня интересует не только схема, но и энтузиазм команды. Игроки всегда были лояльны и вовлечены в работу. Мы набрали 18 очков, нам нужно еще два минимум, чтобы выйти в плей-офф. Мы всегда обязаны побеждать, даже в товарищеских матчах. Я своей командой и ее подготовкой доволен. Мы знали, что дело может закончиться попаданием в плей-офф. Отчаяния нет. Нам придется и там побеждать. Уйду ли я в отставку, если проиграем Македонии? Для нас это уже матчи плей-офф. Мы их так воспринимаем».

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