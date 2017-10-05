Шевченко: «Я на 98 % определился с составом сборной Украины на матч с Косово»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что уже практически определился с составом на матч отбора к ЧМ-2018 с командой Косово.

«Нас ждет тяжелейший матч, но мы настраиваемся на победу. Нам будет противостоять хорошая, молодая и неуступчивая команда, которая растет. Они всегда играют с самоотдачей.

Высокий нападающий Косово будет проблемой для нас, команда играет через него, строит атаки, он врывается в штрафную, а команда играет на подборах.

Марлос сегодня вечером присоединится к команде, мы рассчитываем на него завтра. Отсутствие многих игроков „Шахтера“? Мы не делим игроков на команды, все, кто приезжают, ознакомлены с принципами игры. У нас есть исполнители, которые смогут заменить отсутствующих.

Будет напряженная ночь для меня. Останется внести штрихи, но на 98 процентов я знаю состав на завтра».

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