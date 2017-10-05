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Шевченко: «Я на 98 % определился с составом сборной Украины на матч с Косово»

сегодня, 20:30
КосовоКосово-:-УкраинаУкраинаЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что уже практически определился с составом на матч отбора к ЧМ-2018 с командой Косово.

«Нас ждет тяжелейший матч, но мы настраиваемся на победу. Нам будет противостоять хорошая, молодая и неуступчивая команда, которая растет. Они всегда играют с самоотдачей.

Высокий нападающий Косово будет проблемой для нас, команда играет через него, строит атаки, он врывается в штрафную, а команда играет на подборах.

Марлос сегодня вечером присоединится к команде, мы рассчитываем на него завтра. Отсутствие многих игроков „Шахтера“? Мы не делим игроков на команды, все, кто приезжают, ознакомлены с принципами игры. У нас есть исполнители, которые смогут заменить отсутствующих.

Будет напряженная ночь для меня. Останется внести штрихи, но на 98 процентов я знаю состав на завтра».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
сегодня в 21:41
10 seconds to stars:
С Бразилией пусть готовится играть Россия, хорошо пусть готовится, а то разгрома не избежать.
Похоже, ты сегодня собаку перекормил.....
10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 21:40
Napoleon Bonapart:
Шева, столько говорит об этой игре, как будто он готовится играть с Бразилией. Смешно, честное слово....
С Бразилией пусть готовится играть Россия, хорошо пусть готовится, а то разгрома не избежать.
Морозовский
сегодня в 21:25
А чё львовские шахтёры ?
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:22
Шева, столько говорит об этой игре, как будто он готовится играть с Бразилией. Смешно, честное слово....
10 seconds to stars ответил Старый Пью
сегодня в 21:20
Старый Пью:
Ух ты! 98% из 11 футболистов - это сколько? 10.78? А 0.22 неопределенных - это что? Чья-то левая рука? Или правая голова? Прям, мэру Куева в конкуренты набивается!
Скорее всего есть 1-2 позиции, по которым у Шевы есть приоритетные игроки, но он окончательно ещё не решил ставить именно их туда или кого-то другого. Тока как то так можно его 98% трактовать.
Старый Пью
сегодня в 21:04
Ух ты! 98% из 11 футболистов - это сколько? 10.78?
А 0.22 неопределенных - это что? Чья-то левая рука? Или правая голова?
Прям, мэру Куева в конкуренты набивается!
Bachatero
сегодня в 20:44
Пожеолю удачи Косово.
drug01
сегодня в 20:38
Посмотрим какой ты фартовый
salaga
сегодня в 20:35
Сколько же у него в сборной человек? Если даже не решил с одним, то должно быть 50. Если 25, то проблема с 0.5 человека.
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