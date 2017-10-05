Витсель: «Наингголан хороший игрок, но не футболисты решают, кого вызвать в сборную»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал возмущение хавбека «Ромы» Раджи Наингголана по поводу того, что его не вызывают в национальную команду.

«Наингголан очень хороший игрок, важная часть команды. Однако не футболистам, не команде решать, кто будет вызван, а кто нет. Это решение принимает тренер».

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