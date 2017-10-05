Мбаппе: «Сборная Франции обязана поехать в Россию»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что с нетерпением ждет отборочного матча ЧМ-2018 с Болгарией.

«Мы взволнованы. Игрокам нравятся такие матчи с большим давлением. Мы с нетерпением ждем выхода на поле и самой игры. Очевидно, что мы просто обязаны поехать в Россию. Мы сделаем все для этого. Ради подобных матчей и работают весь год. Я не чувствую себя спасителем. Их будет 11 человек на поле. Каждый должен внести свой вклад в успех команды. Мне лично давление нравится, оно оживляет. Я получаю удовольствие».

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