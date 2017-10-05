Анри: «Марсьяль играет намного лучше, чем я в его возрасте»

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри высоко оценил уровень игры 21-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

«Марсьяль сейчас играет намного лучше, чем я в его возрасте. Он может стать игроком мирового класса».

Марсьяль был признан лучшим игроком МЮ в сентябре. В текущем сезоне Антони в 9 матчах всех турниров забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Тем не менее Марсьяль не получил вызов в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью.

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