Спаллетти: «Возможно, отсутствие видеоповторов даёт кому-то преимущество...»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти ответил критикам системы видеоповторов, среди которых и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Эта система дает улучшения, мы уже видим результаты. Футбол движется в правильном направлении. Я не понимаю тех, кто хочет вернуться к тому, что было раньше. Возможно, им это дает какие-то преимущества…»
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В общем, Аньелли с его маФиатом будут всячески затягивать внедрение системы. А как только система начнет работать, Ювентус перестанет существовать, и кальчо окончательно очистится от гоббо-ига)))
В общем, Аньелли с его маФиатом будут всячески затягивать внедрение системы. А как только система начнет работать, Ювентус перестанет существовать, и кальчо окончательно очистится от гоббо-ига)))