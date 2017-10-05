Пануччи: «У Пике есть яйца»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи в преддверии матча отбора к ЧМ-2018 с командой Испании выразил свое мнение о защитнике «Красной Фурии» Жераре Пике, который не скрывает свою активную позицию о независимости каталонского региона.

«Кажется, у Пике есть яйца, большие яйца. У него есть свое мнение, он искренен и не является двуличным. Пике может свободно выражать свою точку зрения, пока он делает это уважительно. Я хотел бы подчеркнуть, что не лезу в политику».

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