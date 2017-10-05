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Пануччи: «У Пике есть яйца»

сегодня, 21:58
ИспанияИспания-:-АлбанияАлбанияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи в преддверии матча отбора к ЧМ-2018 с командой Испании выразил свое мнение о защитнике «Красной Фурии» Жераре Пике, который не скрывает свою активную позицию о независимости каталонского региона.

«Кажется, у Пике есть яйца, большие яйца. У него есть свое мнение, он искренен и не является двуличным. Пике может свободно выражать свою точку зрения, пока он делает это уважительно. Я хотел бы подчеркнуть, что не лезу в политику».

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Все комментарии
Чупакабра
сегодня в 22:42
Шакира: «У Пике есть яйца 100% инфа»
vovinho11 ответил AktobeBarca
сегодня в 22:42
Подсмотрел, наверное, в раздевалке
AktobeBarca
сегодня в 22:39
Шишанутый откуда ты все знаешь?!
vovinho11
сегодня в 22:34
Так и у Пануччи есть яйца
rubinovyi2
сегодня в 22:27
Так кажется или есть?)
Kommunist88
сегодня в 22:20
я смотрю и у Пануччи есть яйца))
Dominators
сегодня в 22:18
Если бы у него их не было , он играл бы в женский футбол . Зато у него нет мозгов . Голосовал бы втихаря - никто бы Пике не трогал как неуловимого Джо .
ману дель мораль
сегодня в 22:15
Разве что перепелиные...
И то не факт)
Zimka
сегодня в 22:14
Пике странный тип на самом деле, голосуешь за независимость имей уже гордость отказаться от сборной, выглядит глупо - народ отказывается от нахождения в ЕС фактически рискуя как минимум получить пару раз дубинкой, а тут всего лишь футбол.
Шишанутый
сегодня в 22:11
    piercman
    сегодня в 22:05
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