Пандев: «Сборной Македонии нечего терять в матче с Италией»

Ветеран сборной Македонии Горан Пандев в преддверии матча отбора к ЧМ-2018 с командой Италии заявил, что балканцам нечего терять.

«Италия - мой второй дом, и я надеюсь, что завтра наша сборная проведет хороший матч. Все понимают, что команда Вентуры - фаворит, но нам терять нечего.

У нашей сборной очень много молодежи. У этого поколения мало опыта в таких матчах, однако мы строим симпатичную сборную и надеемся достичь серьезных результатов в будущем».

По слухам, «Скуадра Адзурра» может завтра опробовать нетипичную для себя схему 3-4-3.

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