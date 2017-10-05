Чехия в гостях одолела Азербайджан

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Чехии на выезде обыграла Азербайджан со счетом 2:1.
Баку, стадион «Олимпия»
Азербайджан – Чехия – 1:2 (0:1)
Голы: Исмайлов 55 (пен) – Копич 35, Барак 66.
Азербайджан: Агаев, Пашаев, Садыгов, Б. Гусейнов, Мирзабеков, Дж. Гусейнов (Мадатов 79), Амиргулиев, Ришард Алмейда, Гурбанов (Шейдаев 62), Исмайлов, Назаров (Гараев 67).
Главный тренер: Роберт Просинечки.
Чехия: Павленка, Сухи, Кадержабек, Брабец, Боржил, Хушбауэр, Дарида (Соучек 78), Копич, Янкто, Барак, Крменчик (Климент 89).
Главный тренер: Карел Яролим.
Предупреждения: Сухи 24, Хушбауэр 48, Барак 57.
Судья: Мийо (Франция).
В другом матче Польша разгромила Армению.
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