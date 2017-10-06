Иньеста: «Между мной и „Барселоной“ никогда не было проблем»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал заключение пожизненного договора с каталонцами. Андрес сможет выступать за клуб столько, сколько пожелает.

«Сегодня для меня особенный день. Этот клуб видел, как я рос и развивался. Не могу описать свои эмоции. Я приехал сюда в возрасте 12 лет, и вот мне 33, а я продолжаю выступать за „Барселону“.

Я буду играть, пока мои разум и тело не скажут мне: „Хватит“. В конце каждого сезона мы совместно с руководством будем принимать общее решение о моем будущем, это бесценно.

Этот контракт не означает, что я буду находиться в заявке клуба, но играть по 2 матча за сезон. Я буду первым, кто узнает, когда приключение закончится.

Уверен, после завершения карьеры я останусь в футболе, хотя пока точно не знаю, в каком амплуа. Между мной и „Барселоной“ никогда не было проблем».

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