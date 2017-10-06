Тренер сборной Южной Кореи: «Россия – одна из ведущих футбольных держав»

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры с командой России.

«Мы уже выполнили свою главную задачу – попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол.

Российская команда – более чем достойный соперник. Как по мне, Россия – одна из ведущих футбольных держав. О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду – сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет», - сказал Син Тэ Ён.

Ранее наставник сборной Южной Кореи в составе российской команды выделил Александра Кокорина.

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