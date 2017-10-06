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21:45 сегодня Турция -:- Исландия
21:45 сегодня Косово -:- Украина
21:45 сегодня Австрия -:- Сербия
21:45 сегодня Ирландия -:- Молдавия
21:45 сегодня Италия -:- Македония
21:45 сегодня Лихтенштейн -:- Израиль
21:45 сегодня Испания -:- Албания
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
00:00 Матч завершен Венесуэла 0:0 Уругвай
02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
Евро-2019 (до 21), 7 тур
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Ким Дон Джин: «Скучаю по российским морозам и борщу»

сегодня, 19:24

Бывший защитник «Зенита» Ким Дон Джин рассказал, что скучает по российским морозам и борщу:

«Как у меня дела? Все хорошо! В 2017 году перешел в „Китчи“, мы уже оформили золотой хет-трик – выиграли чемпионат и два местных кубковых турнира. Сейчас боремся за победу в Лиге чемпионов Азии. У меня есть жена, а в прошлом году родился ребенок – ему уже полтора. Я счастлив!

Что помню о России? Первое, что приходит в голову – это холод, но к нему со временем привык и, честно говоря, даже скучаю по морозам здесь, в Гонконге. А вот по длинным перелетам – нет. От них сильно уставал – не могу долго сидеть на месте. Еще скучаю по борщу! Я обожал это блюдо и всегда просил давать мне его на обед в столовой „Зенита“. Особенно в холода – знаете, этот суп отлично согревает изнутри! Вспоминаю и людей Санкт-Петербурга – они потрясающие, добрые. А в „Зените“ всегда было приятно общаться с игроками.

Буду ли смотреть субботний матч Россия – Южная Корея? Надеюсь, получится. Но стану поддерживать свою команду!»

Ранее экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказывал о легионерах из Кореи в составе «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
Дракон1988
сегодня в 20:37
Ого какие люди дают интервью))Ностальгия))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:07
Он же вроде болел? Значит выздоровел, если ностальгирует.
nikolah ответил Obdulio Varela
сегодня в 20:06
Obdulio Varela:
мы уже оформили золотой хет-трик – выиграли чемпионат и два местных кубковых турнира. Сейчас боремся за победу в Лиге чемпионов Азии А остался бы на болотах и вспомнить бы нечего было кроме борща на морозе на лавке под шутки Дзюбана
да ладно,а Куефа,а чемпионство? Суперкап??
nikolah ответил MALOVAR
сегодня в 20:05
MALOVAR:
Хоть трофеи берет ,здоровья парню
он и в Зените достаточно взял трофеев,в 2.5 раза больше чем у банщика!
Levadia
сегодня в 20:02
Удачи Киму!
рус фан
сегодня в 20:01
Ким и мы питерские болелы помним тебя.
MALOVAR
сегодня в 19:48
Хоть трофеи берет ,здоровья парню
Obdulio Varela
сегодня в 19:35
мы уже оформили золотой хет-трик – выиграли чемпионат и два местных кубковых турнира. Сейчас боремся за победу в Лиге чемпионов Азии

А остался бы на болотах и вспомнить бы нечего было кроме борща на морозе на лавке под шутки Дзюбана
wingback
сегодня в 19:29
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