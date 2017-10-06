Ким Дон Джин: «Скучаю по российским морозам и борщу»

Бывший защитник «Зенита» Ким Дон Джин рассказал, что скучает по российским морозам и борщу:

«Как у меня дела? Все хорошо! В 2017 году перешел в „Китчи“, мы уже оформили золотой хет-трик – выиграли чемпионат и два местных кубковых турнира. Сейчас боремся за победу в Лиге чемпионов Азии. У меня есть жена, а в прошлом году родился ребенок – ему уже полтора. Я счастлив!

Что помню о России? Первое, что приходит в голову – это холод, но к нему со временем привык и, честно говоря, даже скучаю по морозам здесь, в Гонконге. А вот по длинным перелетам – нет. От них сильно уставал – не могу долго сидеть на месте. Еще скучаю по борщу! Я обожал это блюдо и всегда просил давать мне его на обед в столовой „Зенита“. Особенно в холода – знаете, этот суп отлично согревает изнутри! Вспоминаю и людей Санкт-Петербурга – они потрясающие, добрые. А в „Зените“ всегда было приятно общаться с игроками.

Буду ли смотреть субботний матч Россия – Южная Корея? Надеюсь, получится. Но стану поддерживать свою команду!»

Ранее экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказывал о легионерах из Кореи в составе «сине-бело-голубых».

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