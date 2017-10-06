Дель Пьеро: «Дибала - суперзвезда, он творит невообразимые вещи»

Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отметил прогресс лидера атак «бьянконери» Пауло Дибалы:

«Я очень рад за Дибалу. Да и 10-й номер не был моей собственностью. До меня под ним играли Баджо, Платини, Сивори. А сейчас - суперзвезда, у которой есть все, чтобы остаться в клубе до конца карьеры, если он этого захочет.

В этом сезоне он поднял свою игру на еще более высокий уровень, он творит невообразимые вещи. И я говорю не только о голах - теперь он может решить исход матча в одиночку, у него редкие моральные качества.

Надеюсь, у него получится в Турине, потому что никто не может так запасть в сердца болельщиков, как он».

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