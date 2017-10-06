Румменигге: «Хайнкес на данный момент идеальный тренер для „Баварии“»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

«У Юппа Хайнкеса и „Баварии“ очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры, которые велись Ули Хёнессом, Хасаном Салихамиджичем и мной. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для „Баварии“», - сказал Румменигге.

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