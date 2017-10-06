Чарльтон о Мюнхенской авиакатастрофе: «Мне повезло, просто повезло сидеть в нужном месте»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, которому 11 октября исполнится 80 лет, вспомнил о Мюнхенской авиакатастрофе, забравшей жизни 23 человек, среди которых были его одноклубники:

«Это событие изменило мою жизнь. Задаешь себе вопросы: „Почему выжить должен был я?“ Мне повезло, просто повезло сидеть в нужном месте.

Когда меня доставили в больницу, я ничего не понимал. Вокруг ходили врачи, кто-то сделал мне укол в шею, и я отключился. Проснулся лишь следующим утром.

Там была немецкая девушка, у нее был лист бумаги со списком всех игроков клуба. Она читала фамилии, и если игрок был жив, она говорила „да“, если мертв - „нет“.

Через несколько дней я смог уехать домой и долго думал об этом. Думал об этом, ведь многие мои друзья были мертвы».

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