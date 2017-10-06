Иванович: «Россия - это моя вторая родина»

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович накануне отборочного матча чемпионата мира против австрийцев заявил, что мечтает сыграть на Мундиале в России:

«Россия - это моя вторая родина, поэтому у меня запредельная мотивация.

Пока еще ничего не ясно, но мы хотим обрадовать жителей своей страны и пробиться на чемпионат мира в России».

Напомним, что болельщики «Зенита» признали Ивановича лучшим футболистом клуба по итогам сентября.

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