Иванович: «Россия - это моя вторая родина»

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович накануне отборочного матча чемпионата мира против австрийцев заявил, что мечтает сыграть на Мундиале в России:
«Россия - это моя вторая родина, поэтому у меня запредельная мотивация.
Пока еще ничего не ясно, но мы хотим обрадовать жителей своей страны и пробиться на чемпионат мира в России».
Напомним, что болельщики «Зенита» признали Ивановича лучшим футболистом клуба по итогам сентября.
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впрочем никто не сомневался в его классе,кроме тарасовки
впрочем никто не сомневался в его классе,кроме тарасовки