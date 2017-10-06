Италия не смогла обыграть Македонию

Сборная Италии сыграла вничью с командой Македонии (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Турин, стадион «Олимпико ди Торино»

Италия - Македония 1:1 (1:0)

Голы: Кьеллини 40, Трайковски 77.

Италия: Буффон, Дзаппакоста, Бардзальи (Ругани 46), Кьеллини, Дармиан, Верди (Бернардески 64), Пароло, Инсинье, Гальярдини (Кристанте 75), Бонуччи, Иммобиле.

Главный тренер: Джампьеро Вентура.

Македония: Димитриевски, Велкоски (Зайков 75), Ристовски, Муслиу, Спировски, Хасани (Трайковски 64), Барди, Алиоски, Несторовски, Пандев (Тричковски 80), Радески.

Главный тренер: Игор Ангелоски.

Предупреждения: Спировски 53, Хасани 61, Пароло 69.

Судья: Тьягу Мартинш.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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