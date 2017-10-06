Австрия вырвала победу у Сербии

Сборная Австрии одержала победу над командой Сербии (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Вена, стадион «Эрнст Хаппель»
Австрия - Сербия 3:2
Голы: Миливоевич 11, Бургшталлер 25, Арнаутович 76, Матич 83, Шауб 89.
Австрия: Линднер, Драгович, Данзо, Вебер, Бауэр, Кайнц (Шауб 61), Баумгартлингер, Гриллич (Лазаро 77), Ильзанкер, Арнаутович, Бургшталлер (Грегорич 82).
Главный тренер: Марсель Коллер.
Сербия: Стойкович, Коларов, Иванович, Митрович, Рукавина (Ляйич 69), Тадич, Матич, Гачинович (Прийович 87), Миливоевич, Настасич, Митрович.
Главный тренер: Славолюб Муслин.
Предупреждения: Вебер 43, Ильзанкер 44, Бургшталлер 55, Бауэр 70.
Судья: Павел Краловец.
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