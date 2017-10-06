Турция - Исландия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Турции и Исландии.
Турция: Бабаджан, Союнчу, Топал, Эркин, Шахин, Эмре, Айхан, Тосун, Туран, Озякуп, Йилмаз.
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Гуннарссон, Магнуссон, Гудмундссон, Б. Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Финнбогасон, Бедварссон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче в группе I Косово сыграет с Украиной.
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