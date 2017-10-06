Грузия минимально уступила Уэльсу

Грузия дома минимально уступила Уэльсу (0:1) в матче квалификации ЧМ-2018.
Тбилиси, стадион «Динамо-Арена - Борис Пайчадзе»
Грузия - Уэльс 0:1 (0:0)
Гол: Лоуренс 49.
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Казаишвили, Квеквескири (Джигаури 76), Меребашвили, Канкава, Гвилия, Квилитая (Схиртладзе 76).
Главный тренер: Владимир Вайсс.
Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Гантер, Честер, Рэмзи, Аллен, Ледли (Эдвардс 81), Кинг, Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану 74).
Главный тренер: Крис Коулман.
Предупреждение: Лоуренс 55.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
Напомним, что вчера, 5 октября, сборная Германии одержала победу над Северной Ирландией (3:1).
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