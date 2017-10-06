Хорватия упустила победу над Финляндией

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Финляндия отобрала очки у хорватов.
Осиек, стадион «Градски»
Хорватия – Финляндия – 1:1 (0:0)
Голы: Манджукич 57 - Пири 90
Хорватия: Субашич, Митрович, Вида, Врсалько, Пиварич, Брозович (Рог 54), Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич (Пашалич 86), Крамарич (Чоп 81).
Главный тренер: Анте Чачич.
Финляндия: Градецки, Араюури, Ояла, Мойсандер, Гранлунд, Спарв, Хетемай (Пири 80), Хямяляйнен, Шюллер (Пукки 69), Скрабб, Похьянпало.
Главный тренер: Маркку Канерва.
Предупреждения: Хетемай 75, Рог 89.
Судья: Даниэль Стефански.
В другом матче группы Украина обыграла Косово, догнав хорватов по набранным очкам.
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Столько звезд да при унылом футболе.
1 мяч за матч потолок..
Заслужили стыки на все 300%.
Столько звезд да при унылом футболе.
1 мяч за матч потолок..
Заслужили стыки на все 300%.