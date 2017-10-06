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Хорватия упустила победу над Финляндией

вчера, 23:39
ХорватияХорватия1 : 1ФинляндияФинляндияМатч завершен

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Финляндия отобрала очки у хорватов.

Осиек, стадион «Градски»

Хорватия – Финляндия – 1:1 (0:0)
Голы: Манджукич 57 - Пири 90

Хорватия: Субашич, Митрович, Вида, Врсалько, Пиварич, Брозович (Рог 54), Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич (Пашалич 86), Крамарич (Чоп 81).
Главный тренер: Анте Чачич.

Финляндия: Градецки, Араюури, Ояла, Мойсандер, Гранлунд, Спарв, Хетемай (Пири 80), Хямяляйнен, Шюллер (Пукки 69), Скрабб, Похьянпало.
Главный тренер: Маркку Канерва.

Предупреждения: Хетемай 75, Рог 89.

Судья: Даниэль Стефански.

В другом матче группы Украина обыграла Косово, догнав хорватов по набранным очкам.

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Все комментарии
Бессмертный ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:11
Napoleon Bonapart:
Не говори ерунду. Слив, был, причем- подлый! А если думать как ты, так ваще играть не надо....
Иди пожалуйся в ФИФА тогда на этот подлый слив, лол
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 01:06
Бессмертный:
У англичан был зуб на хорватов, да. Но они им отомстили в очных встречах. К матчу с Украиной англы уже обеспечили себе 1 место в группе, так что смысл им было рвать жилы?? Поэтому хватит писать бредни про слив.
Не говори ерунду. Слив, был, причем- подлый! А если думать как ты, так ваще играть не надо....
Бессмертный ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:04
Napoleon Bonapart:
Да не в этом дело. Англия- поступила подло, на глазах у всего мира, откровенно, отдала игру Украине. Это- все видели и все понимали.
У англичан был зуб на хорватов, да. Но они им отомстили в очных встречах. К матчу с Украиной англы уже обеспечили себе 1 место в группе, так что смысл им было рвать жилы?? Поэтому хватит писать бредни про слив.
Шишанутый
сегодня в 00:56
Не чего страшного. Через стыки выйдут. Главное собраться а то раслабились. Удачи Хорватии!
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 00:28
Бессмертный:
Конечно, сложно объяснить что мешало хорватам выиграть у Украины и не зависеть от их результата с Англией.
Вспомни, что тогда произошло, двумя годами ранее. Хорваты, в личной встрече с Англией победили 2:0, хотя эта победа, им не нужна была. А Англия, подленько, в отместку, через 2 года, отдала Украине, что не позволило хорватам выйти в стыки. Так это честно, красиво???
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 00:24
Бессмертный:
Конечно, сложно объяснить что мешало хорватам выиграть у Украины и не зависеть от их результата с Англией.
Да не в этом дело. Англия- поступила подло, на глазах у всего мира, откровенно, отдала игру Украине. Это- все видели и все понимали.
Napoleon Bonapart ответил Павел Амурский
сегодня в 00:22
Павел Амурский:
Очень жаль, это помогло Украине.
Да оно им не помогло. Ну вот же, самый простой расклад. Хорватию, устраивает ничья, хохлам- нужна только победа. Даже, если бы, хорваты победили финов, они только на 2 очка опережали бы Украину, а значит, в последней игре- нельзя проигрывать.
Бессмертный ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:20
Napoleon Bonapart:
Я устал тебе объяснять- это бесполезно, пустая трата времени и сил.
Конечно, сложно объяснить что мешало хорватам выиграть у Украины и не зависеть от их результата с Англией.
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 00:18
Бессмертный:
Ну да, конечно))) лол. А что хорватам мешало обыграть Украину в очной встречи?? Так что не звезди. Украина с этой самой Англией достойно сыграла на выезде 1-2(хорваты же были дважды разгромлены). Так что Украина доказала что 2 место её по праву.
Я устал тебе объяснять- это бесполезно, пустая трата времени и сил.
Бессмертный ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 00:18
Директор американской фирмы Transceptor Technology:
Про победу англичан в первом круге зачем тогда забываете?
Причём тут их победа в первом круге??? Ты спросил когда Украина побеждала Англию, я тебе ответил когда.
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:17
Вот честно скажу, мне не жаль хорватов. Ну, не заслужили они теплых слов.
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Бессмертный
сегодня в 00:16
Бессмертный:
В октябре 2009 года в 9 туре отбора. 1-0, тогда в Днепре матч прошёл)) прекрасно его помню. Тогда Шева лол не забил пенальти, но выручил помойму Назаренко.
Про победу англичан в первом круге зачем тогда забываете?
Павел Амурский
сегодня в 00:16
Очень жаль, это помогло Украине.
Бессмертный ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:16
Napoleon Bonapart:
Англия, тупо слила хохлам игру, в отместку хорватам за то, что несколькими годами ранее, Хорватия, уже обеспечив себе выход в ПО, обыграла Англию. Напряги память.
Ну да, конечно))) лол. А что хорватам мешало обыграть Украину в очной встречи?? Так что не звезди. Украина с этой самой Англией достойно сыграла на выезде 1-2(хорваты же были дважды разгромлены). Так что Украина доказала что 2 место её по праву.
Mond.
сегодня в 00:16
Будет битва в Киеве
Бессмертный ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 00:14
Директор американской фирмы Transceptor Technology:
Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Когда это Украина обыграла Англию???
В октябре 2009 года в 9 туре отбора. 1-0, тогда в Днепре матч прошёл)) прекрасно его помню. Тогда Шева лол не забил пенальти, но выручил помойму Назаренко.
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 00:13
Бессмертный:
всмысле Англия лишила? Украина обыграла Англию и заслуженно заняла 2 место. А хорваты в двух матчах так и не смогли обыграть Украину, знач не заслужили 2 место.
Англия, тупо слила хохлам игру, в отместку хорватам за то, что несколькими годами ранее, Хорватия, уже обеспечив себе выход в ПО, обыграла Англию. Напряги память.
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Бессмертный
сегодня в 00:11
Бессмертный:
всмысле Англия лишила? Украина обыграла Англию и заслуженно заняла 2 место. А хорваты в двух матчах так и не смогли обыграть Украину, знач не заслужили 2 место.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Когда это Украина обыграла Англию???
Caniggia
сегодня в 00:09
Вот это расклад! Исландию можно поздравить с выходом на прямую. Молодцы! Заслуженно! Хорваты довыделывались со своими звездунами. Теперь в Киеве будет эпическая заруба за стыки Украина-Хорватия, не менее историческая чем Россия-Украина в 1999-м в Москве.
Бессмертный ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:09
Napoleon Bonapart:
Это не Украина их лишила, а Англия, не перекручивай историю!
всмысле Англия лишила? Украина обыграла Англию и заслуженно заняла 2 место. А хорваты в двух матчах так и не смогли обыграть Украину, знач не заслужили 2 место.
Nazi
сегодня в 00:06
Хорватия это европейская Аргентина.

Столько звезд да при унылом футболе.

1 мяч за матч потолок..

Заслужили стыки на все 300%.
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Бессмертный
сегодня в 00:05
Бессмертный:
8 лет назад, Украина лишила хорватов стыковых матчей, опередив их и заняв 2 место. Надеюсь история повторится!
Ну а что было потом, все, конечно же, прекрасно помнят...
Дракон1988
сегодня в 00:02
Вполне неожиданно.Хотя сегодня не мало таких результатов.
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
вчера в 23:52
Бессмертный:
8 лет назад, Украина лишила хорватов стыковых матчей, опередив их и заняв 2 место. Надеюсь история повторится!
Это не Украина их лишила, а Англия, не перекручивай историю!
4ever Ars
вчера в 23:51
А я из-за этого упустил денежки...
Napoleon Bonapart
вчера в 23:51
Уважающий себя тренер, после такого позора, сразу, тихо и молча пишет заявление. Тот футбол, который хорваты показали, особенно во 2-м тайме, не то что футболом, его даже приличным словом назвать нельзя. Трусливый, мерзкий отбой мяча куда попало. И с кем?! Но, по сути, и победа ничего для хорватов не решала, так как в последней игре, Хорватии нужно, как минимум очко. Дохлая, примитивная сборная, убитая бездарным тренером. Конечно, лучше всех- выглядит Исландия, но, я могу представить себе, какие призовые, Украина предложит Косово в игре с Исландией.....
Serge Boykov
вчера в 23:50
Будет заруба кто в стыки пойдёт в последнем матче Украина-Хорватия
Бессмертный
вчера в 23:50
8 лет назад, Украина лишила хорватов стыковых матчей, опередив их и заняв 2 место. Надеюсь история повторится!
Owl Fake
вчера в 23:46
Молодцы хорваты! Исландия с первого места, Украина со второго. Хорватия - в Загреб.
grafff
вчера в 23:45
С таким составом - слабенько!!!
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