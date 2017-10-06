Ирландия забила два безответных мяча в ворота Молдавии

Ирландия одержала победу над командой Молдавии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Дублин, стадион «Авива»
Ирландия - Молдавия 2:0 (2:0)
Голы: Мерфи 2, Мерфи 19.
Ирландия: Рэндолф, Кристи, Кларк, Уорд, Даффи, Хендрик, О`Дода, Хулахан (Макгиди 79), Мейлер, Лонг (Магуайр 83), Мерфи (Артер 79).
Главный тренер: Мартин О’Нил.
Молдавия: Чебану, Бордиян, Раку, Епуряну, Розгонюк, Гацкан, Антон, Ионицэ, Плэтикэ (Амброс 79), Дедов (Кочук 55), Гынсарь.
Главный тренер: Игорь Добровольский.
Предупреждение: Розгонюк 41.
Удаление: Гацкан 90.
Судья: Бас Нейхейс.
В другом матче дня Италия не смогла обыграть Македонию (1:1).
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