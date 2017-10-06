Исландия разобралась с Турцией

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Исландия не оставила шансов Турции.

Эскишехир, стадион «Йени Эскишехир»

Турция – Исландия – 0:3 (0:2)

Голы: Гудмундссон 32, Бьярнасон 39, Арнасон 49

Турция: Бабаджан, Союнчу, Топал, Эркин, Шахин (Туфан 46), Эмре (Малли 78), Айхан, Тосун, Туран (Мор 60), Озякуп, Йилмаз.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Гуннарссон (Ингасон 65), Магнуссон, Гудмундссон (А. Скуласон 82), Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Финнбогасон (О. Скуласон 78), Бедварссон.

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Предупреждения: Гудмундссон 16, Союнчу 40, Туран 45, Эркин 79.

Судья: Шимон Марциняк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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