Пандев: «Италия выйдет на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев подвёл итоги матча с Италией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2018:

«Мы хорошо оборонялись и выжимали из контратак всё возможное. Так и нужно играть против больших команд, иначе вы пропустите 3 или 4 мяча и не сможете вернуться в нужное русло.

У нас есть талантливые молодые игроки, которые растут и, надеюсь, со временем, станут только сильнее.

Можно сказать, что итальянцам незачем было играть с нами, поскольку они знали, что и так будут вторыми. Но я считаю, что у Италии – отличная сборная, и они попадут на ЧМ-2018».

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