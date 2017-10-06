Буффон вышел на 4-е место в истории по количеству сыгранных международных матчей

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира против македонцев.

Данная встреча станет для 39-летнего вратаря 172-й в футболке «Скуадра Адзурры» - 4-й результат в истории футбола (столько же у экс-голкипера сборной Саудовской Аравии Мохамеда Аль-Деайи).

Впереди Буффона лишь бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан (184 игры), экс-нападающий сборной Египта Хоссам Хассан (178 встреч) и мексиканский защитник Клаудио Суарес (177 матчей).

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