Пятов: «К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Косово в матче отбора ЧМ-2018 (2:0) и поделился ожиданиями от предстоящей заключительной встрече группового этапа с Хорватией:

«К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Устраивает только победа.

В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось. Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята чётко знали свои позиции и справились со своими задачами.

Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут. Дебют Марлоса? Человек вышел, и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо».

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